La posibilidad de contar con un ingreso adicional que se sume a lo poco obtenido con el ofrecimiento de mis guisos, me representa un aliciente, porque no he podido conseguir trabajo desde hace tiempo , comentó María Isabel, quien se trasladó desde Metro Panteones.

Mientras, Alma Rosa, quien ha trabajado como cajera, confió en lograr este trabajo que es comunitario, donde ayudas a la gente, y contar con dinero, pues para la gente grande ya es difícil que nos contraten, porque la experiencia no importa .

Sady Aribet, de 48 años, acudió también en busca de una oportunidad, porque por mi edad ya no me reciben tan fácil en ventas, donde he trabajado, y necesito solventar mis gastos y los de mi hijo que entró a la preparatoria .

Comentó que cada vez es más difícil la situación en la que estamos y tener una entrada en vía de mientras es muy bueno, por lo que me vine temprano para ver si tengo una oportunidad y contar con este empleo temporal .

Tener una licenciatura no es garantía de encontrar trabajo, pues he tocado muchas puertas en distintos puestos y no se han abierto, y lograr aquí un empleo me ayudaría mucho para solventar mis gastos , señaló Vania Méndez, de 25 años.