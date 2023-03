L

a ardua travesía de las familias y colectivos de la guerra sucia que pelean con ahínco para dar con el paradero de sus seres queridos es un movimiento incesante, imparable y persistente, como el estruendo de las olas del mar. Rompen con las inercias de una administración pública acantilada en una burocracia que es insensible al dolor y al sufrimiento. Irrumpen en las instalaciones amuralladas del Ejército para exigir la presentación de sus familiares desaparecidos. Nunca han cejado en su empeño por hurgar en los escondrijos donde fueron torturados y confinados. El acceso a los archivos militares está vetado para el público en general, y es un acervo que aún se maneja con secrecía y muchas restricciones. El Centro Nacional de Inteligencia resguarda con gran hermetismo los archivos del Cisen que no han sido trasladados al AGN para que puedan ser consultados. La Fiscalía General de la República es una institución infranqueable, confrontativa y distante de las víctimas. Persiste una relación zanjada por la desconfianza y el desdén, por la exclusión y la nula participación de las familias agraviadas en el proceso de investigación y la obstrucción sistemática para acceder a sus expedientes.

Este peregrinar de cinco décadas sigue vigoroso a pesar de la profunda brecha que separa a las élites políticas del movimiento de las víctimas. Los años no debilitan sus pasos ni marchitan su memoria; por el contrario, son más fuertes y estruendosos sus gritos de justicia. Pervive la esperanza de encontrar a sus seres queridos y se han armado de paciencia para esperar los resultados de la Comisión para el Acceso a la Verdad. No hay tregua para bajar la guardia ni para permanecer impasibles. Han mantenido una tensa calma mezclada de enojo y coraje ante la imposibilidad de restablecer el diálogo con el Ejecutivo federal y entablar comunicación con el subsecretario de Derechos Humanos. Se ha prolongado el tiempo sin que se tiendan puentes para dar seguimiento a los compromisos contraídos. El impasse tiene límites, como expresó en una carta el Comité ¡Eureka! al Presidente: “La desaparición forzada es un crimen continuado que no termina hasta que aparece la persona detenida. Toda autoridad y gobierno están obligados a resolverlo… de no hacerlo formarán parte de la lista de responsables directos”.

El 2 de febrero, mientras la gobernadora Evelyn Salgado desayunaba con los mandos militares en el Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército en Chilpancingo, más de 120 personas de Atoyac de Álvarez, Guerrero, marchaban por la Autopista del Sol. Llegaron a la hora del convite, cuando la gobernadora llenaba de halagos al Ejército que, a su entender, ha trabajado para garantizar la gobernabilidad y estabilidad de Guerrero . El comandante de la novena región militar, el general Ricardo Flores, resaltaba que el Ejército se ha apegado a la ley y a la disciplina durante los 110 años de su existencia. Cooperando en actividades de seguridad pública, con una única razón: servir al pueblo de México . Fue un acto festivo, frívolo, ajeno a la realidad de las familias guerrerenses sumergidas en la pobreza y en el fango de la violencia.

Las familias campesinas que salieron de casa desde las 3 de la mañana, cargando itacate para comer en el camino, esperaban un trato diferente, simplemente que les abrieran la puerta para entregar un documento a los mandos militares. Los funcionarios del estado se encargaron de amedrentarlos. El secretario de seguridad pública ordenó que un grupo de granaderos protegiera las instalaciones del Ejército. Durante su trayecto, del antimonumento de los 43 a las rejas del sexto Batallón de Ingenieros, un helicóptero reportaba sus movimientos y dos camiones artillados circulaban dentro del perímetro de las instalaciones castrenses. El portón de acero cercado con muros de cantera sirvió para que las manifestantes pegaran sus cartulinas que plasmaban los nombres de sus familiares desaparecidos. Con gallardía y creatividad transformaron los muros de la impunidad en un memorial escrito con puño y letra de madres e hijos que no concluyeron sus estudios básicos. Los rostros de sus seres queridos quedaron como recuerdo imborrable de las atrocidades cometidas por el Ejército. Para las familias representan el legado más preciado de su lucha. Son el corazón de su movimiento, la fuente inagotable que nutre su memoria y oxigena sus venas.