Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 2 de marzo de 2023, p. 10

La reforma electoral se publicará a más tardar este jueves, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien enfatizó que los opositores quieren seguir manteniendo gobiernos autoritarios al servicio de las oligarquías en México y en el mundo, que usan la democracia sólo como pantalla, cuando en el fondo o detrás lo que predomina son regímenes oligárquicos, para las minorías .

Ayer, durante su conferencia en Palacio Nacional, se le preguntó si conocía las razones por las que no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación en llamado plan B electoral –aprobado por el Legislativo la semana pasada–, a lo que respondió: no sé. Me informó el secretario de Gobernación (Adán Augusto López) que hoy en la tarde, a más tardar mañana, ya se publica la reforma electoral .

El mandatario criticó de nuevo a los opositores a la reforma y a los convocantes a la concentración en el Zócalo del pasado domingo.