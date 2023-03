Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 2 de marzo de 2023, p. 5

La declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud apagó las luces de cines, museos, teatros, conciertos, festivales… el planeta bajó el telón. Las pérdidas se siguen contabilizando, pero esa angustia llevó al mundo del arte a un renovado vigor y a una nueva inventiva. Comunidades enteras, aisladas en sus hogares, se unieron para cantar, tocar, bailar, proyectar películas desde las ventanas de sus casas o, incluso, hacer performance desde el interior del hogar.

Museos, teatros de ópera, salas de conciertos y otras instituciones culturales abrieron sus puertas virtuales, ofreciendo visitas a sus colecciones y retransmisiones de espectáculos. Bibliotecas y cinetecas pusieron sus archivos digitales a disposición del público. Desde cualquier lugar, los artistas se las ingeniaron para echar mano de Internet. A veces fue suficiente un teléfono celular y, en otros casos, un equipo más avanzado para reproducir en línea la experiencia de un concierto o un espectáculo.

En México, la Secretaría de Cultura federal implementó Contigo en la Distancia, programa de presentaciones y actividades virtuales ofrecidas por artistas de todas las disciplinas.

El streaming se convertía así en la única forma de compartir el entretenimiento de forma gratuita o pagada. En años, el trabajo en línea fue el cobijo para la creación y la única forma de reactivar a la industria alrededor del mundo.

Difícil olvidar los conciertos de balcones, las funciones cinematográficas al aire libre y las presentaciones a través de Internet. Los primeros conciertos en línea bien organizados fueron el iHeart Living Room Concert For America y el One World Together at Home.

Surgieron plataformas y otras, que ya vivían en un pequeño nicho, crecieron repentinamente. El foro, las salas y la audiencia se hicieron intangibles mostrando que la expresión creativa no tenía fronteras, ni tiempo o espacio. La cultura quería estar viva, aunque fuera en la fibra óptica. Y además, dejar cultivo. Es decir, muchos aprovecharon el aislamiento para el estallido creativo. La pandemia es ahora tema en gran cantidad de obras de toda disciplina.

La transformación de la audiencia