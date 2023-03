El analista Alfredo Jalife, quien se define en su cuenta de Twitter (@alfredojalife2) como un apasionado de la geopolítica , dijo ayer en entrevista que realmente no ha salido nada del juicio en Estados Unidos al ex secretario calderonista de Seguridad Pública: “yo sé más de García Luna que lo que ha salido en Nueva York, y ya ves que tuvieron que cerrar de inmediato el expediente para que no hubiera más testimonios. Porque seguramente iban a salir ya todos los manejos financieros. Y ahí está la clave. Olvídate, no hay que perder el tiempo: ¡follow the money!” (Entrevista en video:https://bit.ly/3ymMY6x).

Además, Jalife aseguró que Raúl Salinas de Gortari deja el país para instalarse en Palma de Mallorca, España, como antes lo hizo su hermano Carlos, aunque éste para instalarse en Madrid, región donde también se ha refugiado Felipe Calderón Hinojosa, al amparo de una fundación presidida por el ex presidente español José María Aznar y financiada por empresas en su momento beneficiadas por la administración calderonista. Ahora vamos a reconquistar España con delincuentes , ironizó.

El próximo domingo, de 5 a 6.30 de la tarde, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se presentará El regreso al infierno electoral, coordinado por Bernardo Barranco. En el texto, periodistas, académicos y ex funcionarios electorales repasan antecedentes y actualidad política y electoral del estado de México, de cara a la cita con las urnas que determinará si el Partido Revolucionario Institucional mantiene el poder y tal corriente, con distintos nombres, llega a un siglo en el gobierno estatal, o si el Grupo Texcoco-Morena entra al relevo del Atlacomulco-PRI. Serán presentadores del libro: Álvaro Delgado, Gabriel Corona, Tere Montaño y el autor de estas líneas astilladas, más el coordinador Barranco. ¡Hasta mañana!

