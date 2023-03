Nacionalización del litio, equiparable a la del petróleo, opina

os grandes medios de comunicación, con honrosas excepciones, han omitido dar a conocer la extraordinaria importancia que tiene para nuestro país la reforma de abril pasado a la Ley Minera, relativa a la nacionalización del litio, la creación de la empresa pública Litio para México (LitioMx) y, más recientemente, la expedición del decreto que establece la primera reserva minera para la explotación de este mineral en el estado de Sonora.

Estas acciones de preservación de las riquezas del país que realiza el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) tienen una relevancia sólo equiparable a la nacionalización del petróleo que realizó el presidente Lázaro Cárdenas. Sin embargo, los medios de comunicación comerciales, cuya finalidad fundamental no es informar, sino formar opinión (a favor de los intereses de sus dueños), han restado importancia o de plano omitido las noticias al respecto.

Los mexicanos que votaron por el cambio ya no se dejan engañar fácilmente; se informan directamente en las conferencias mañaneras del Ejecutivo y tienen acceso a valiosos medios de información alternativos. La ciudadanía, en su gran mayoría, asista o no a la marcha del 18 de marzo convocada por el presidente López Obrador, continuará respaldándolo con firmeza en su compromiso de asegurar que el patrimonio de la nación no sea botín del gran capital trasnacional.

Con estas y otras acciones el gobierno de la 4T continúa con el cumplimiento de la palabra empeñada. ¡Enhorabuena, señor Presidente!

Isaías Espinosa

Sobre la inclusión humanista de la ciencia

Se realizó en el Instituto Politécnico Nacional el Foro Conacyt-IPN: Iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, presentada por el Ejecutivo federal; ahí expusieron la sustancia de ley y el reforzamiento de la 4T. El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, y María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt, destacaron puntos centrales que preocupan a comunidades e investigadores comprometidos con la sociedad, los pueblos abandonados por políticas neoliberales; hoy cientificistas rechazan con desprecio; claro, sin propuestas humanistas, integradoras y socializadas para las grandes mayorías.