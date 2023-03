Las autoridades estadunidenses no respondieron de inmediato a un pedido de información de The Associated Press sobre el caso de Martínez, pero varios medios de prensa de Florida indicaron que recibió el asilo.

La avalancha migratoria que se sumó a la de otros países latinoamericanos obligó a la administración del presidente Joe Biden a modificar su política limitando los ingresos a cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos mediante la exigencia de una solicitud de permisos en red, con el respaldo de un patrocinador en Estados Unidos, cuya vigencia será de hasta dos años.

El otro tema que provocó ayer el malestar del gobierno de la isla fue el informe de 2021, presentado el lunes por Washington, que incorporó nuevamente al país en la lista de patrocinadores del terrorismo.

La inclusión –que fue eliminada en la administración de Barack Obama y reinstalada por su sucesor Donald Trump– es parte de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba, con la cual busca presionar un cambio de modelo político en la nación caribeña.

El verdadero propósito de calumniar a la isla como terrorista es justificar el bloqueo ilegal de Estados Unidos contra #Cuba , tuiteó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

Aparecer en esa lista suele tener consecuencias financieras para el país, pues los bancos rechazan las operaciones cubanas por temor a sanciones y se dificulta el comercio internacional.

Uno de los elementos usados para incorporar a Cuba a la lista fue la presencia desde 2018 en la isla de los líderes de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional, luego de que se suspendieran las negociaciones de paz con las autoridades colombianas y La Habana rechazara entregarlos.