Ap, Afp, Europa Press y Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 2 de marzo de 2023, p. 26

Buenos Aires. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, tensó al máximo la relación con el Poder Judicial al lanzar ayer sus más duras críticas a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, contra quienes impulsa un juicio de destitución.

Ante la presencia de dos de los cuatro magistrados de la corte, Fernández acusó al máximo tribunal del país de parcialidad, ineficacia y atentar contra la Constitución por interferir en las funciones de otros poderes, entre otras críticas, al iniciar su discurso ante el Congreso para inaugurar la apertura de sesiones ordinarias del último año legislativo de su mandato.

El presidente consideró que la mayor parte del Poder Judicial no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos , lo que generó los abucheos de la coalición Juntos por el Cambio, la mayor fuerza de la oposición.

Así, el mandatario defendió la iniciativa de su gobierno de que los cuatro miembros de la corte sean removidos de sus cargos por supuesto mal desempeño de sus funciones.

En febrero pasado, el peronismo gobernante impuso su mayoría en la comisión del Congreso que dispuso la admisibilidad de más de una decena de pedidos de juicio político contra Rosatti, Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Uno de los impulsores del proceso fue Fernández, luego de un fallo del máximo tribunal que obligó al Estado nacional a pagarle a la ciudad de Buenos Aires 2.95 por ciento del monto total recaudado por impuestos –que se distribuye entre las 23 provincias y la capital–, frente a los 2.32 por ciento que recibía.

En su discurso ante el Congreso, el mandatario calificó ese fallo como una muestra de la parcialidad del tribunal en favor del gobierno capitalino liderado por Horacio Rodríguez Larreta, uno de los principales dirigentes de la oposición y con aspiraciones presidenciales en los comicios de octubre.