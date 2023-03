Afp, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 2 de marzo de 2023, p. 25

Tel Aviv. Violentos enfrentamientos se produjeron ayer en esta capital entre la policía y manifestantes que denunciaron el carácter antidemocrático de la reforma judicial impulsada por el gobierno más derechista de la historia de Israel, encabezado por Benjamin Netanyahu, quien está acusado de corrupción y que se beneficiará de los cambios.

La policía dispersó con cañones de agua, gases lacrimógenos y granadas de estruendo a los participantes en la marcha, que bloquearon importantes vías de comunicación de la capital israelí. Agentes a caballo también se enfrentaron a la multitud. La policía informó que hubo 39 detenidos y al menos 11 heridos.

El derecho de manifestarse no es el derecho de bloquear el país. Un país soberano no puede tolerar la anarquía , afirmó Netanyahu.

El gobernante advirtió a los manifestantes que no crucen líneas rojas y los acusó de amenazar a su esposa, que al momento de la manifestación se encontraba en un salón de belleza del que tuvo que ser evacuada por policías. El país arde y Sara (Netanyahu) se corta el pelo , corearon manifestantes, de acuerdo con The Times of Israel.

Las protestas que desde hace dos meses congregan a decenas de miles de personas, no han impedido el avance de la polémica reforma anunciada en enero por el gobierno formado en diciembre con el apoyo de formaciones de ultraderecha.

Según sus detractores, la nueva legislación reducirá la influencia del poder judicial en beneficio del poder político y amenaza la separación de poderes.

Netanyahu y su ministro de Justicia, Yariv Levin, opinan que la reforma restablecerá un equilibrio de fuerzas entre los legisladores y la Suprema Corte, a la que ven como una institución politizada.

Por otra parte, las fuerzas de seguridad israelíes mataron ayer a un palestino, identificado como Mahmoud Hamdan, y detuvieron a otros seis sospechosos de estar implicados en un tiroteo el domingo en el que murieron dos israelíes, uno de ellos también con nacionalidad estadunidense, en Cisjordania.