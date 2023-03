Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 2 de marzo de 2023, p. 28

A solicitud del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervendrá para esclarecer los hechos en los que perdieron la vida cinco hombres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, caso en el que están involucrados elementos del Ejército Mexicano, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario ofreció que se realizará una investigación de lo que sucedió el domingo en dicha ciudad fronteriza, donde cinco personas fallecieron y otra resultó herida a causa de disparos realizados por elementos de la Sedena, y si los militares resultan responsables, serán sancionados.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, López Orador sostuvo que en esta administración ya no rige el mátalos en caliente , que prevaleció durante los gobiernos del narco-Estado de Vicente Fox y Felipe Calderón, (ambos del Partido Acción Nacional(. Y no estoy inventando nada, es lo que salió en el juicio de (el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro) García Luna, y lo que va a seguir saliendo , apuntó.

En su primera alusión a los hechos, el titular del Ejecutivo federal dijo que se le notificaron en las reuniones del gabinete de seguridad, por lo que se inició la investigación, pues no somos iguales . Expuso que a diferencia del ocultamiento en torno a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014, en su administración se darán a conocer los pormenores de lo sucedido.

Planteó que en este caso no ocultará nada, siempre hablar con la verdad, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, ese es el escudo para enfrentar a todos estos conservadores corruptos, hipócritas .

–¿Hubo posible abuso?