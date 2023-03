“A los 17 años, cuando uno está experimentando un chingo de cosas, yo conocí el breaking y estaba pasando por una etapa complicada. Estaba peleada con mis papás, andaba en la calle sin saber qué hacer. Estar en un parque en la noche donde ya no hay nadie, tienen de dos, juntarte con los que se es-tán drogando o hacer algo chido como era ir a entrenar. Es una pequeña decisión que pudo haber cambiado mi vida”, reconoció la también maestra de baile de 28 años.

Ahora en los torneos deportivos no te van a dejar poner hip hop por lo altisonante que son sus melodías. Además habrá asociaciones que lleven a sus deportistas con uniformes. Antes era muy diferente, el diyéi tocaba hip hop, a la par se improvisaban rimas y la vestimenta era una parte fundamental: Es lo que representas, es tu estilo, es cómo eres , agregó.

“Algunas personas que vivieron la época de oro no consideran al breaking un deporte por los elementos que se requieren para respetar su origen”, recordó.

Sus inicios no eran como ahora, hoy día hay muchas competencias , compartió la B-Girl, como se llama a quien practica esta expresión, Gaby Navarro, ex campeona nacional.

Hay un sector dentro de la cultura del breaking que no considera este baile un deporte. Con la incorporación de esta disciplina a los Juegos Olímpicos a partir de París 2024, existe la opinión de que se le está dando mayor importancia a la competencia que a los mismos valores que la representan.

▲ La B-Girl Gaby Navarro, ex campeona nacional, reconoció que este estilo de baile le cambió la vida, pero lamenta la falta de apoyo para acudir a más competencias. Foto @fanzy_mb

Los tiempos y las maneras en cómo se acercan las nuevas generaciones a esta disciplina han cambiado. Los jóvenes actualmente se adentran por otro tipo de necesidades, entre ellas, la de pelear por medallas, inercia que trajo considerar este baile un deporte olímpico en 2020.

Yo platico con mis alumnos, y aunque están clavados en los torneos, los motivo a que asistan no nada más a los que son clasificatorios, fomento que vayan a compartir y a convivir , dijo la atleta, quien compartió que su postura es neutra sobre si se debe considerar al breaking un deporte.

No tiene nada de malo reconocer que la actividad que nosotros practicamos es como la de un deportista de alto rendimiento, pero sí estoy también con la idea de respetarlo como una manifestación artística. Hay personas que están en contra, otras que están a favor. Mi postura es muy neutral, porque antes de ponerme de un lado u otro necesito ver lo que va a pasar.

Los Juegos de París 2024 en este momento no son una posibilidad para Gaby.

“El problema es que no hay apoyos económicos. Si tu quieres ir a rankear a Japón, Chile y a otros lados, tienes que buscar la manera de solventar tu viaje. Estoy en la posición de que me siento lista, pero no voy ir a botear ni hacer rifas para acudir a los Olímpicos”