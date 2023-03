Hay que ser realista, las voces son como los coches, con cierto tiempo ya no son lo mismo que antes, y también hay que reconocer el punto justo de cuando retirarse. Estoy pensando en eso, todavía no, pero estoy pensando que en los próximos 20 años probablemente ya no voy a cantar , explicó en un perfecto español.

▲ La mezzosoprano Elina Garanča se presentará hoy en un concierto de gala para celebrar el 75 aniversario de la Compañía Nacional de Ópera, en Bellas Artes. Foto Archivo de La Jornada

En rueda de prensa, la cantante se refirió a los cambios que con el tiempo han experimentado sus aspiraciones artísticas. Contó que cuando era estudiante soñaba con debutar en el Metropolitan Opera House de Nueva York, la Scala de Milán, Viena, Londres, y después, de forma sucesiva, con cierto tipo de repertorio, además de trabajar con los mejores maestros del mundo.

“Al final, todo eso se junta en un sueño muy grande de tener una carrera muy larga. Lo único que puedo decir es que cantar es un punto de llegada que he tenido y he cumplido. De joven, con unos 17 o 18 años, me decía que cuando cantara Amneris (de Aída) iba a parar o podría dejar de cantar, porque desde ese momento todo lo que pasara sería un extrabonus inesperado. Eso ya se cumplió y ahora son los pequeños sueños los que se cumplen, no del repertorio, sino de los sitios que quiero visitar.”

Elina Garanča habló del momento en que se encuentra en términos vocales y aseguró que ya no está interesada en papeles para mezzosoprano joven, aunque en teoría los podría cantar, porque técnicamente sé lo que necesitan, pero la voz no tiene ya esa frescura, esa juventud, algo que es normal .

También aceptó que le cuesta ya más trabajo y tiempo recuperarse del repertorio más fuerte, más dramático , y aclaró que nunca le ha gustado repetirse: Hay repertorio que he cantado lo suficiente como para estar un poco aburrida. No hay papeles que haya hecho en el escenario más de 50 veces, y por eso siempre he buscado la posibilidad de abrirme a más repertorio. Partiendo del barroco a Mozart, al canto romántico, Wagner, Beethoven; me han dado esa posibilidad .