Josefina Quintero y Laura Gómez

Periódico La Jornada

Jueves 2 de marzo de 2023, p. 32

Padres de familia del colegio Carmel bloquearon el cruce del Eje 3 Cafetales y la Calzada del Hueso, en la zona de Coapa, a fin de exigir el cierre de ese plantel y castigo para los maestros involucrados que fueron denunciados por abusos sexuales.

Ante la falta de atención de las autoridades pese a las querellas, los progenitores impidieron el paso de las unidades de la línea 5 del Metrobús, lo que afectó a los usuarios y estudiantes de la preparatoria 1, Gabino Barreda, que tuvieron que caminar varios kilómetros para llegar a su destino.

Desde las 7 de la mañana los inconformes se plantaron en dicho cruce –donde hay bastantes escuelas, negocios y oficinas– con pancartas en las que se leía los niños, no se tocan , los niños y niñas no se violan, no se queman, no se venden y no se matan .

Señalaron al maestro de música, de nombre Javier como el responsable de abusar de los pequeños. Asimismo, indicaron que ya hay al menos cinco denuncias que presentaron ante el Ministerio Público sin que hasta el momento tenga avances.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia informó que integra una investigación por las denuncias de agresiones sexuales. No obstante, los padres aseguraron que son 17 los casos cometidos presuntamente por dicho docente y María Fernanda, maestra de inglés.