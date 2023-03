B

anderas, pancartas, gritos con consignas, enojo y hasta furia, pero sobre todo desinformación, reunió a miles de personas el pasado domingo 26 de febrero en el Zócalo capitalino. Poco antes de las 11 de la mañana llegaron por Madero, 16 de Septiembre, Tacuba, 5 de Mayo, 20 de Noviembre y Pino Suárez, familias, parejas, grupos de amigos, la mayoría vestidos de rosa, personas de todas las edades unidas en una muestra de repudio al presidente Andrés Manuel López Obrador que con la consigna de defender al INE encontró un catalizador para intentar darle sentido a un rechazo que, bien a bien, no saben con precisión a qué se debe.

Los participantes a la movilización en contra del plan B de la reforma electoral acudieron por su propio pie, no fueron acarreados. Que los hubo, sí, pero se trató de los menos, su número no es representativo del total que se dio cita en la segunda manifestación masiva de oposición en los últimos cuatro meses. Con consignas como el INE no se toca y mi voto no se toca , los manifestantes, llenos de energía y determinación, no sabían bien a bien en qué consiste el plan B, tampoco lo que implica ni lo que no.

Fueron preocupados, ¡y cómo no!, les hicieron creer que las modificaciones permiten que el Presidente de México pueda mantenerse en el poder una vez concluido su periodo. Y eso no es todo. Miles de manifestantes acudieron a protestar ante el temor de que les quiten su credencial de votar y que el padrón electoral deje de estar bajo el resguardo del Instituto Nacional Electoral, porque eso les dijeron que sucederá, y ellos quisieron creer esta información porque, también, creen que conviene a lo que creen que son sus intereses.

Los discursos fueron breves, casi fugaces. En ellos abundaron lugares comunes construidos desde la falsedad sobre lo que implica el plan B. Se hizo un llamado a la lucha contra lo que ­llamaron tiranía antidemocrática que pone en riesgo las libertades. Los ­asistentes parecen no haberse percatado de que estaban ejerciendo un derecho, el de la manifestación, mientras aplaudían las consignas de un añejo Partido Revolucionario Institucional que durante sus gestiones impidió este tipo de expresiones y quien orquestó fraudes electorales sistemáticamente. Lo anterior debe ser utilizado más que como elemento de burla o descalificación, de estudio.