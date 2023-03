De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de marzo de 2023, p. 20

El rector de la UNAM, Enrique Graue, nombró y dio posesión como nuevo abogado de la casa de estudios a Hugo Alejandro Concha Cantú, quien sustituyó a Alfredo Sánchez Castañeda.

Concha Cantú se comprometió a servir a la institución con toda su capacidad y espíritu universitario . En la sala Justo Sierra del edificio de rectoría el nuevo abogado general se dijo muy honrado con su nuevo encargo y aseveró que buscará apoyar a todas las entidades que forman la casa de estudios.

Al tomar la palabra, Sánchez Castañeda dio las gracias al rector por haberle dado la oportunidad de trabajar para la UNAM y reiteró sentirse satisfecho de la labor realizada en el sistema jurídico universitario durante el tiempo que se extendió su encargo.

El nuevo abogado universitario, Concha Cantú, es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Relaciones Internacionales por The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, The Johns Hopkins University. A partir de 1994 es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y ha sido investigador visitante del Centro de Estudios de México, la Fundación Ortega y Gasset y en la Universidad Pompeu Fabre, en Barcelona.