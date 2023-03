La obesidad no es un problema de peso, es una enfermedad crónica que puede generar más de 200 padecimientos, entre ellos hipertensión, diabetes y síndrome metabólico, afirmaron especialistas.

Especialistas como el doctor Valentín Sánchez Pedraza, vicepresidente del Colegio de Endocrinólogos de México, y la doctora Jacqueline Cortés Morelos, médica siquiatra, enfatizaron que no todo tiene que ver con la fisiología, cuenta también el ambiente en donde estamos, y eso compromete nuestras decisiones .

Advirtieron que las personas afectadas no sólo enfrentan el riesgo de múltiples padecimientos, también afrontan la discriminación y el rechazo, por eso es tan importante cambiar de enfoque sobre cómo vemos la obesidad, pues se trata de una enfermedad compleja y multifactorial, que no depende del individuo, sino de su entorno, de las políticas públicas para acceder a una dieta saludable, a una vida más activa .

Cortés Morales explicó que la obesidad puede generar, en algunos pacientes, ansiedad, depresión y trastornos alimenticios. Si bien es cierto que no todas las personas afectadas necesitan acudir a un sicólogo o siquiatra, si es importante que no se soslayen sus efectos en la salud mental, porque la respuesta a la obesidad es multifactorial, no se trata sólo de comer menos y hacer ejercicio .