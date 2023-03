Los morenistas discutieron por varias horas ese punto, ya que desde marzo del año pasado tienen pendiente el nombramiento de dos comisionados, a lo que se suma uno más, ya que este mes vence el periodo de Francisco Acuña en el instituto. Durante una reunión previa a la sesión de ayer, el coordinador Ricardo Monreal les hizo notar que el INAI podría paralizarse, al quedar con sólo cuatro de sus siete integrantes, y ya no podría siquiera sesionar.

La negociación en el Senado entre Morena y la oposición en torno a los nombramientos pendientes que más urgen, entre ellos de los dos comisionados del Instituto Instituto Nacional Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se intensificó, aunque no ha avanzado, ya que los legisladores del grupo mayoritario no están dispuestos a ceder en la imposición de una candidata ligada al PAN.

En entrevista, César Cravioto (Morena) comentó que en el grupo se expresó que tanto en el caso del instituto de transparencia como de los 22 magistrados de tribunales comiciales locales y de cinco de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se requiere claridad en los nombres y trayectorias.

No estamos de acuerdo en que una vez que llegan a los cargos se vuelven opositores al proyecto de transformación del país, y no queremos que eso ocurra de nuevo , por ello, dijo, determinaron que una vez que hubiera acuerdo con los demás grupos parlamentarios, nos íbamos a volver a sentar para revisar los nombres de los propuestos y ver si transitan .