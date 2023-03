Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de marzo de 2023, p. 9

Morena y PAN chocaron ayer en el Senado por la concentración del pasado domingo contra la reforma electoral. Mientras el blanquiazul se mostró jubiloso por la nutrida asistencia y señaló que les falto Zócalo, el partido guinda le recomendó disfrutar de su pírrica victoria , pues la realidad es otra.

Desde la tribuna, César Cravioto (Morena) blandió una encuesta de Mendoza Blanco y Asociados sobre preferencia electoral, en la que se muestra que Morena tiene una intención de voto de 59 por ciento, en tanto el PRI se ubica en 15 y el PAN en 11.