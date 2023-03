En el intercambio de acusaciones sobre el mutuo cobijo a funcionarios, Morena y sus aliados reclamaron la evidente ausencia de Margarita Zavala, esposa de Calderón, quien no se presenta desde hace tres sesiones.

Ortiz Tejeda cuestionó: “¿por qué no vino a la marcha (del domingo)? Porque estaba en el fiestón extraordinario en Madrid, y ahorita seguramente tiene un dolor de cabeza que no le permitirá participar en marchas durante mucho tiempo.

Desde la tribuna, el presidente de la Comisión de Cultura, Carlos Ortiz Tejeda (Morena) pidió se leyera íntegra la nota de La Jornada que reseñó la fiesta por el cumpleaños 70 de José María Aznar, al que asistió el ex presidente Felipe Calderón.

¿Y dónde está Margarita? Quien debe poner sus barbas a remojar es Calderón , soltó Lilia Aguilar. La pregunta de la legisladora petista encontró eco. Margarita debe una explicación, porque vivió de cerca este tema , abundó Reginaldo Sandoval, también del PT.

¿Dónde está Margarita? , insistió Shirley Vázquez (Morena). ¿Por qué no viene a dar la cara? A Calderón lo va a encontrar la justicia, así se esconda en España , machacó Andrea Ramírez Padilla. Como en las sesiones recientes, desde que un jurado en Nueva York declaró culpable de narcotráfico a García Luna, en las filas de Morena resurgió el coro: ¡Sigue Calderón, sigue Calderón..!

Morena llevó al pleno dos mantas, una con las imágenes de Calderón y García Luna, con la leyenda culPAbles , con las letras P y A en azul, como el logotipo panista, y otra de la supuesta filiación del ex secretario de Seguridad Pública a Acción Nacional.

El panismo, que había optado por el silencio institucional, ya no recurrió al argumento de que García Luna no militó en sus filas y, en cambio, Gamboa Torales buscó descargar culpas con señalamientos al actual gobierno federal. “En el PAN no tenemos problema de hablar del juicio. También podemos hablar de Sergio Carmona, el rey del huachicol, que se retrató con Mario Delgado; de Ana Guevara. Felipa, Martinazo, de Delfina…”