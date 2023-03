L

a revista británica The Critic, cercana al partido Conservador, en el poder –que pretende colocar al defenestrado ex premier Boris Johnson en la Secretaría de la OTAN, señalado de haber impedido las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia– pregunta en su portada: ¿Y si Rusia gana? (https://bit.ly/3J0Dqnv), junto a un balón de la ascendente China que intenta desinflar el Tío Sam estadunidense con una bayoneta, haciendo otra pertinaz pregunta: ¿Tomó Pekín el lado equivocado? (bit.ly/3ZnzLFG)

En el artículo propiamente dicho, The Critic asevera que en una verificación de la realidad: Rusia puede ganar .

Su diagnóstico es sencillamente tétrico cuando las cosas van a empeorar para la población de Ucrania, con muchos más miles de muertos y al país tomará décadas recuperarse , por lo que sugiere que la anglósfera “debe saber qué desea obtener en Ucrania (…) porque como las cosas se desenvuelven, serán en favor de Putin”.

Resulta que el modelo anglosajón de librar guerras mediante sanciones, iniciado por Londres y luego imitado por Washington , ya no opera en forma efectiva frente al ascenso de China y cuando Moscú se prepara para una extenuante guerra .

Fustiga que los objetivos de un cambio de régimen en el Kremlin y la balcanización de Rusia sean descabellados , dado el apoyo de su población para la guerra cuando fracasaron las sanciones .

Hoy se derrumban las líneas defensivas de Ucrania; los rusos avanzan en amplios sectores del frente y la mayoría de los factores (sic) indican que Rusia probablemente alcanzará algún tipo de resultado favorable en Ucrania , aun con la llegada urgente de armamento moderno de la OTAN para apuntalar a Kiev.

La revista señala que el potencial para charlas de paz ha sido envenenado por el torpe lenguaje de una pléyade de funcionarios de EU , entre quienes destaca la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland (VN; bit.ly/3ZqCsGL), quien estuvo profundamente implicada tras bambalinas en las maquinaciones políticas de la crisis de Ucrania de 2014 y se acaba de refocilar al perorar que se encontraba “muy gratificada (sic) de saber que el NordStream 2 es ahora (…) un pedazo de metal en el fondo del mar”. ¡Otro “ Fuck Europe” de VN!