Según la Organización Mundial de la Salud, un mexicano consume unos 7.2 litros anuales per cápita de alcohol (¿habrán calculado bien?, se me hace poco) y la cerveza es la bebida más favorecida, por arriba del tequila y el mezcal. No sólo México es gran consumidor de cerveza, también es el principal exportador mundial. México vende cerveza a más de 180 países. En 2022 debido al incremento de las materias primas por la guerra entre Rusia y Ucrania el precio de la cerveza subió y este año aumentará, según el área de previsiones de la cervecera neerlandesa Heineken.

Exportaciones

Durante enero, las exportaciones de México impusieron un récord al lograr un crecimiento de 25.6 por ciento, la mejor cifra en un periodo de 11 meses, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En términos de dólares, sumaron 42 mil 590 millones. La industria que mejor desempeño tuvo fue la automotriz, le siguen las manufactureras no automotrices, agropecuarias, extractivas y petroleras.

Ombudsman social

Asunto: los Cetes

Me interesó el comentario de tu columna del 16 de febrero, sobre los Cetes, esto porque cuento con algún ahorro de unos cinco ceros y, como está hasta ahora la inflación, tenerlos en el banco no reporta ganancia, me he convencido de comprar Cetes, aunque sea para que no pierda tanto su poder adquisitivo mi ahorro. Considero que es la inversión más segura. ¿Su adquisición es complicada?

J. Juárez / CDMX

R: Buena decisión. Es muy sencillo. Busca Cetes Directo en Google.

Twitterati

AMLO y @m_ebrard fueron los que negociaron y convencieron a Musk de invertir en México con su empresa #Tesla, no fue ni Samuel García ni ningún otro político.

@FedericoGloton

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com