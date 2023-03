Si a esos ciudadanos que pertenecen a la clase trabajadora les pagaron por ir de acarreados, no hay ni qué decir; es evidente que no tienen consciencia de clase. Y si pertenecen a la élite económica que sigue fúrica con López Obrador porque apenas llegó a la presidencia paró el saqueo que hacían del dinero público, se entiende que con vehemencia quieran defender a una institución que simboliza lo podrido del país: la cultura del fraude electoral, la eternización del dinosaurio, la entidad que innumerables veces se hizo de la vista gorda ante las pruebas de corrupción del proceso comicial y además premiaba a sus funcionarios haciéndolos ricos por hacerse los locos.

Ahora resulta que el INE es un recinto de pureza donde la democracia habitó tranquila y funcional hasta que llegó AMLO a la presidencia. De memoria corta y padeciendo severa desinformación, ciudadanos de a pie engrosaron la movilización convocada por los cínicos panistas que no tuvieron reparo en arrancar cada que podían los carteles y la manta del Zócalo que exhibía a uno de los principales secuaces del calderonato criminal, el recientemente condenado en Estados Unidos por actos delictivos, Genero García Luna.

Sam Fouilloux

Discurso incendiario

Las marchas del 26 de febrero reflejaron pobreza en distintos ángulos, un discurso altisonante e incendiario, ausencia programática, equivocada visión de la vida nacional y del mundo. No podría ser de otra manera, no necesitan otra cosa; para ellos el punto programático y la forma de ver la tan cacareada defensa de la democracia y libertad , que fue lo más escuchado, viene siendo lo mismo del pasado, del statu quo o establishment; es decir, el papel de las derechas no es otro que agenciarse la prevalencia de sus intereses en un orden ya establecido, los mismos de las oligarquías locales cobijadas y protegidas. Nada cambia en el contenido, tal vez sus formas. Por ello, las derechas son reaccionarias, proimperialistas y retardatarias, porque defienden lo viejo y podrido del sistema capitalista en su última fase imperialista. Nada que ofrecer al pueblo y la nación.

La clase media y otros asistentes a la marcha reflejaron una gran confusión; de ahí sus argumentaciones superficiales, llenas de odio y falta de visión clara de la política; las élites de ideología burguesa no requieren una masa preparada con inteligencia, mucho menos con amor a la patria y a la humanidad; sus consignas carecían de sentido común, utilizan la cacofonía faltos de verdaderos argumentos, tal como lo requieren las élites partidarias de derecha.

Luis Langarica A.

Médicos del IMSS

Director del IMSS Zoé Robledo:

Por este medio quiero agradecer y felicitar ampliamente a la médico familiar María Angélica Romo Macías, del consultorio 10 de la Clínica 94, y al geriatra Felipe de Jesús Solís Gamboa, del Hospital General de Zona 29, por varias razones: trato muy humano, paciencia para escuchar, efectividad de sus tratamientos, amabilidad y tiempo para explicar tanto de la enfermedad como de los medicamentos. Todo esto con relación al tratamiento de varias afecciones de mi madre, Tomasa Soto, así como de comentarios de pacientes en la sala de espera. A estos especialistas se ve que sí les gusta su profesión y la relación médico-paciente. Mi familia está muy agradecida, por lo cual hago pública ésta felicitación.

Tomás Arellano

Invitación

Hoy, a las 18 horas, en el auditorio Sotero Prieto de la FIL del Palacio de Minería se presentará el libro: Estragos del covid-19 en los entornos laborales de México: Balance de la pandemia en trabajadores urbanos, maquiladores e inmigrantes mexicanos, marzo 2020-marzo 2022, de Mario Trujillo Bolio, FCPyS/UNAM/Ediciones de Lirio. Con América Molina del Villar, Ana María Carrillo Farga y el autor. Modera María Eugenia Campos Cázares