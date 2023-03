Dominion deberá demostrar que Fox News actuó de mala fe. El caso podría ir a juicio civil si las partes no llegan antes a un acuerdo.

Fox News afirma que no es culpable de difamación y que se limitó a informar de las acusaciones de Trump, pero que en ningún momento las apoyó.

Negó que Fox News impulsara la infundada afirmación de Trump de que perdió ante el demócrata Joe Biden debido a un fraude generalizado en la votación de 2020, pero señaló a comentaristas: “No, Fox no. Pero quizá Lou Dobbs… quizá María (Bartiromo)”, declaró bajo juramento el mes pasado. Lamentó que la cadena no hubiera sido contundente al rechazar las afirmaciones del entonces mandatario.

Nueva York., El magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch admitió que presentadores de su cadena Fox News secundaron la falsa afirmación del ex presidente Donald Trump de que le habían robado las elecciones en 2020, según documentos judiciales.

Dominion también demandó a los ex asesores de Trump: Rudy Giuliani y Sidney Powell, quienes defendieron públicamente las acusaciones de fraude del entonces presidente, en comentarios que Murdoch calificó de realmente locos y dañinos .

Por otra parte, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, en un nuevo reporte apartidista, señaló que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), entre otras agencias de seguridad, no fueron capaces de procesar y compartir información crítica sobre las milicias que alistaban y armaban para el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El documento afirmó que la FBI y la policía del Capitolio detectaron amenazas reales y creíbles días antes del asalto, y que, de manera similar a como ocurrió previamente a los ataques del 11 de septiembre de 2001 , no se compartió esa información que no pudo llegar a las entidades federales claves que hubieran impedido el ataque ni preparar una defensa del Capitolio.

La Oficina indicó que se tenía información de que la organización supremacista Proud Boys adquirió armas, incluidos rifles de asalto y equipos antibalas .

Mientras, Steve Bannon, ex asesor ideológico de Trump, y que ya está condenado a cuatro meses de prisión por no colaborar en la investigación sobre el asalto al Capitolio, apareció en un juzgado de Nueva York por su presunta implicación en otro caso y aseguró: No iré a prisión, es toda una farsa .

Bannon acudió al Tribunal Supremo de Manhattan, Nueva York, para una vista sobre un presunto fraude en la recaudación de fondos del proyecto ‘We Build the Wall’, un mecanismo que permitía la donación de los simpatizantes de Trump para financiar su proyecto estrella, la construcción de un muro a lo largo de la frontera sur con México.

Fue condenado el pasado julio por negarse a colaborar en la investigación sobre el asalto al Capitolio, por el que fue sentenciado a cuatro meses de cárcel, que el magnate ha recurrido. Por este nuevo caso de fraude y lavado de dinero podría enfrentarse a 15 años de cárcel.