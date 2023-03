Ap

Miércoles 1º de marzo de 2023

Milwaukee. De y Jimmy Haslam, dueños de los Cafés de Cleveland de la NFL, acordaron adquirir 25 por ciento de las acciones de los Bucks de Milwaukee en manos de Marc Lasry, con lo que el valor de la franquicia de la NBA quedó en 3 mil 500 millones de dólares. El acuerdo aún no ha sido finalizado, añadieron las fuentes que hablaron con The Associated Press. De confirmarse las cifras, los Haslams desembolsarían alrededor de 875 millones de dólares por la inversión en el equipo de Lasry. Los hermanos, quienes también son propietarios del Columbus Crew de la MLS, sondearon la posibilidad de adquirir otros franquicias profesionales, incluyendo los Timberwolves de Minnesota en el pasado. Lasry adquirió a los Bucks por unos 550 millones de dólares en 2014.