Miércoles 1º de marzo de 2023

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número dos del mundo, informó que no jugará el torneo ATP 500 de Acapulco, en el que era la máxima estrella y debía debutar anoche ante el estadunidense Mackenzie McDonald, pero se retiró debido a una lesión que se produ-jo durante la final del torneo de Río de Janeiro del pasado domingo.

Lamentablemente no podré jugar el torneo de Acapulco. Tengo una distensión de grado uno en el isquiotibial de la pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana , escribió el joven astro en Twitter.

La organización del Abierto Mexicano de Tenis, que en esta edición cumple 30 años, anunció la baja de Alcaraz, por segundo año consecutivo –en 2022 no se presentó por fatiga–, y el retiro del británico Cameron Norrie, también por fatiga .

Tras más de 100 días fuera de las canchas por lesión, Alcaraz regresó a la competición hace dos semanas disputando un total de nueve partidos consecutivos, cuatro para ser campeón del ATP 250 de Buenos Aires y cinco más en la defensa del título de Río, un partido ante Norrie en el que disputó el tercer set ya lesionado.