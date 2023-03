La Fiscalía prefirió detener a un mesero, que no tenía nada que ver con la pelea entre aficionados, que apuntar a los verdaderos responsables. Esa es la impunidad de la que a veces se habla. Dicen que los 58 no podrán ingresar al estadio, pero van a ir a los partidos porque no hay ningún elemento para impedirles la entrada. Los violentos siguen caminando por la ciudad como si aquel 5 de marzo no hubiera pasado nada.

Sobre el sistema de FanID, las certezas son mínimas. Más que tratarse de una herramienta para identificar a los aficionados más violentos, el titular de la comisión señala que se trata de una falacia, algo que la Federación Mexicana de Futbol ha querido venderle a los medios de comunicación para compararse con ligas de Europa y Estados Unidos , profundiza. “No quieren entender que las barras sólo afectan al futbol mexicano”.

En las afueras del estadio Corregidora el movimiento es casi mínimo. No se observan trabajos de remodelación ni ensayos de nuevos operativos. A la espera del aval de la Liga Mx, trabajadores en el club preparan la reapertu-ra en el partido contra Bravos de Juárez, correspondiente a la jornada 12, el 19 de marzo. Al igual que el aforo, la venta de alcohol en las tribunas es otro asunto que está por definirse.