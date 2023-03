Sin embargo, al verificar los restos, un especialista del ministerio de Cultura dijo que no es Juanita, es Juan , señalando que se trataría de un hombre de al menos 45 años dada la conformación de la estructura ósea del cráneo. El bien cultural prehispánico tiene entre 600 y 800 años de antigüedad (y) presumiblemente procede de la zona oriental de Puno , una región en Los Andes peruanos, a unos mil 300 kilómetros al sureste de Lima.

Bermejo negó haber intentado vender la momia, y alegó que la transportaba en la mochila térmica de entregas a domicilio porque mis amigos querían verla antes de donarla a algún museo de la zona.

Si me porto mal me castiga, me jala las patas , afirmó el joven describiéndola como una energía .

En el comunicado emitido el domingo, el ministerio de Cultura dijo que dispuso de inmediato la custodia de los restos momificados, con la finalidad de proteger y preservar el patrimonio .

Perú tiene un invaluable patrimonio arqueológico. El destino más codiciado por los turistas es la ciudadela de piedra de Machu Picchu, construida en el siglo XV por el emperador inca Pachacútec cerca de Cusco, la capital imperial inca.