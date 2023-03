S

i alguien me preguntara cuál proyecto considero el más logrado del gobierno de la 4T, sin duda respondería Sembrando Vida (SV). Se trata, como veremos, del programa más coherente, innovador y visionario que he conocido. Todo ello sin menoscabo de otras iniciativas notables, como Agricultura para el Bienestar, de la Sader; las Universidades Benito Juárez, Educación para el Bienestar, de la SEP; la campaña de vacunación contra el covid-19, o el giro radical del Conacyt. Su primer valor es filosófico. Ya no sólo está dando peces (programa asistencialista), está, como nunca, enseñando a pescar . Y esta enseñanza (segundo valor) se da tanto en las relaciones con la naturaleza como en las relaciones sociales, mediante lo que se conoce en los medios de vanguardia como un diálogo de saberes (tercer valor): el intercambio de experiencias o epistemologías entre el mundo campesino y el mundo científico académico. Les recuerdo en qué consiste este programa. El gobierno de la 4T, a través de la Secretaría del Bienestar, apoya a un propietario rural que se compromete a crear y mantener un sistema agroforestal en una parcela de 2.5 hectáreas sembrando 2 mil 500 árboles de especies maderables, agroindustriales y alimentarias, en combinación con un cultivo que generalmente es maíz y/o frijol. El apoyo actual es de 6 mil 200 pesos mensuales. Tras cuatro años, Sembrando Vida alcanza, se dice fácil, 455 mil sembradoras (30 por ciento) y sembradores (70) que se ensamblan en cooperativas o comunidades de aprendizaje campesino (CAC), cada una conformada por 25 sembradores en promedio, apoyados por un técnico productivo y un técnico social y un par de becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.