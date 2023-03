R

etomo la pregunta planteada, para entablar un diálogo imaginario, en sentido contrario con quienes la plantean para desautorizar toda crítica o divergencia dirigida a proyectos del gobierno federal actual. El ambiente de descalificación que prevalece en el país no abona a eso que llaman democracia, por cierto, intrínsecamente ligada al espacio electoral de forma reduccionista.

Hay, sin embargo, otras preguntas necesarias que ameritan reflexión. Una, que de buena fe haré, será: y tú, ¿dónde estabas cuando los pueblos indígenas luchaban? Para orientar la respuesta habrá que reconocer que el conjunto de la sociedad y la clase política, de todas sus siglas no han incorporado esa dimensión en sus respectivos proyectos de nación, lo cual no es privativo de México, prevalece en especial en el conjunto de países de América Latina con pueblos indígenas.

El pluralismo se ha visto como una amenaza, se ha impuesto la doctrina jurídica del monismo: cada país, con un solo pueblo. Y vale señalar que tal postura, en nuestro caso, trasciende a los pasados sexenios, a sus gobernantes incluso a la sociedad. En algunos se ha utilizado un recurso retórico y reactivo con el eje del lugar común de la deuda histórica , reconociendo que son originarios , que han pretendido pagar con folclore, apoyos económicos insuficientes y diversos para combatir la extrema pobreza, han dicho, ahora focalizado en las personas que integran a los pueblos.

Bien sabemos que las últimas décadas, en aras del llamado desarrollo, han dado entrada a proyectos contra los territorios de los pueblos. Para qué hablar de los que están en curso. Ahí es donde se ha encendido la emergencia y la lucha frente al despojo. Es inevitable recurrir al ejemplo del zapatismo, sin duda no es lo mismo 1994 hasta 1996. En esos inicios públicos parecía emerger una conciencia civil que llevó a acuñar la frase todos somos indios . Tal vez la recuerden quienes estuvieron y ya no están porque ha sido su decisión silenciosa, cuando después de ello se esfumó la suerte de moda , lo vimos después.