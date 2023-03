No obstante, en enero de 2023 se incrementó 2.7 por ciento el número de presuntas víctimas de muertes violentas respecto a enero anterior: “durante enero de 2023 se registraron 302 mujeres presuntas víctimas de muertes violentas y 294 en 2021; es decir, un incremento de 2.7 por ciento. En 2023 se registraron nueve presuntas víctimas de feminicidio menos que en 2021 (-11.1 por ciento) así como un incremento de 8 por ciento en las presuntas víctimas de homicidio doloso.

Y se registraron 22 niñas y adolescentes víctimas de presunto homicidio doloso o feminicidio, esto es, un incremento en 29.4 por ciento en comparación con 2022; en el caso de las mayores de edad se observa un descenso de 1.2 por ciento, pasó de 249 a 246.