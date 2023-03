Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

La situación en Perú, en el fondo se trata de una oligarquía , tanto nacional de ese país, pero sobre todo extranjera, que está saqueando los bienes naturales: el gas, los recursos mineros. Y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo, y un Congreso también, como lo padecimos aquí nosotros durante más de 30 años , sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal fue consultado sobre su posición ante el retiro del embajador de Perú en México, Manuel Gerardo Talavera, anunciado por la presidenta Dina Boluarte.

Sin detallar las medidas diplomáticas que contempla su administración, ni el estatus en el que se mantienen las relaciones entre ambas naciones, López Obrador refrendó su crítica por la destitución y encarcelamiento del presidente peruano Pedro Castillo.

“Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo, y luego establecer de facto un gobierno autoritario, represor, y nosotros no coincidimos con eso”, insistió.