Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Martes 28 de febrero de 2023, p. 10

Al inicio de una sesión de más de 10 horas, integrantes del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) se enfrascaron en una discusión relacionada con los alcances del plan B y de ¿quién está mintiendo a la ciudadanía y a los trabajadores del organismo?

Hasta ayer, la reforma electoral no había sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero como su entrada en vigor posiblemente sea cosa de horas, los representantes de Morena pidieron a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) no dejarse engañar por la campaña de difamación de los consejeros, quienes de manera cotidiana han afirmado que a causa de los cambios legales quizá mañana no haya ni quien opere los módulos de atención ciudadana.

Eurípides Flores y Hamlet García, del partido guinda, argumentaron que el ajuste laboral asociado al plan B será de mil 200 plazas (de una plantilla de 17 mil) y no de 86 por ciento del SPEN, como aseguran los consejeros.

No afecta operativamente

Añadieron que en esta modificación no entrarán los trabajadores operativos y tampoco se verán afectadas las funciones del INE.