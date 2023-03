Dedicó gran parte de la conferencia a descalificar a políticos, intelectuales y demás convocantes, al definirlos de un grupo reaccionario y conservador que se opone al movimiento progresista. Cuando se reclama que el INE no se toca, en realidad lo que están pensando es en que “la corrupción no se toca, según ellos, los privilegios no se tocan, el narco-Estado no se toca. Esto hablando en plata, ¿no?” Como estrategia, dijo, utilizan la mentira afirmando que se afecta la democracia.

Galería de imágenes

El mandatario pidió que se mostrara una galería de fotos de los principales convocantes y decenas de personajes aparecieron en la pantalla del Salón Tesorería, porque hay que lamparearlos .

Entre las puntualizaciones que hizo, fue más explícito con el ex ministro de la Suprema Corte y orador en el mitin José Ramón Cossío: “Un farsante abogado, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia en pleno narco-Estado, apoyado por Calderón, nunca dijo nada, y él voto en contra de una resolución para que se castigara a los responsables del incendio de la Guardería ABC”.

Al ex presidente Vicente Fox lo definió de traidor a la democracia ; el ex canciller Jorge Castañeda fue protagonista central de aquel episodio conocido como el comes y te vas con Fidel Castro; Gustavo de Hoyos, ex dirigente de la Coparmex, ese me fue a acusar con el rey de España ; Francisco Labastida, quien se vio involucrado en el Pemexgate, y también mencionó al ex rector de la UNAM José Narro, que se convirtió en matraquero del PRI .

Además, Santiago Taboada, del PAN, alcalde de la Benito Juárez, ahí donde han hecho unas transas inmobiliarias tremendas ; (Enrique) Krauze, bueno, conocidísimo, ¿no?, intelectual orgánico, muy transa, dependiente de los gobiernos conservadores ; Claudio X. González, participaron toda la familia, son salinistas, y participaron en el fraude de 2006 .