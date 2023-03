Además de lo que expresó Taibo II, hay que señalar que las ferias de libro en todo el país perdieron desde hace muchísimos años la democracia participativa, ya que las editoriales que tienen mayor poder económico acaparan muchos espacios y las que no lo tienen apenas les alcanza para adquirir uno, y hay muchas editoriales independientes que no tienen presencia.

ijo Paco Ignacio Taibo II que el Fondo de Cultura Económica no participaría en la Feria Internacional del Libro de Minería por su costo excesivo. Las notas periodísticas solamente tomaron esta referencia, pero es preciso señalar que otras editoriales ya habían decidido no participar por la misma situación.

Solicita ayuda para reponer su tarjeta del Bienestar

Tengo 77 años y en septiembre pasado un cajero automático se tragó mi tarjeta del Bienestar. Era de Banco Azteca.

El 14 de septiembre de 2022, se hizo el reporte de extravío vía telefónica al número del Bienestar 800 0407777. Me dieron el número de reporte 1663172831021.3752. Me atendió Filiberto Fernández. Se han hecho constantes llamadas y visitas al personal de la secretaría y me dicen que no hay reposiciones aún. Y que un día vendrán al domicilio por parte de la Secretaría del Bienestar, lo que no ha ocurrido.

Le pido atentamente a Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, que me ayude. El apoyo me sirve para comprar medicinas para la presión y para la tiroides porque no tengo ninguna otra pensión.

Gloria Barreto Salgado

Promueven la cultura física contra la obesidad

La cooperativa Encuentro Colibrí de Jalisco, miembro de la Unión Cuna y de la Confederación Mexicana de Cooperativas por la Emancipación Social, está organizando el encuentro Carnaval Fitness ECO 2023 con Indeporte de la CDMX, que se celebrará el 4 de marzo de 8 a 12:30 horas, en conmemoración del Día Mundial Contra la Obesidad. Se trata de promover la cultura física popular contra la obesidad. Estarán haciendo demostraciones instructores de diferentes alcaldías como parte de una clase magistral sobre diferentes modalidades que existen de la cultura física.

Esperamos se masifiquen estas opciones y se conviertan en prácticas conscientes para jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, con el fin de reducir la obesidad y orientar para tener una alimentación adecuada, en el marco de la Estrategia Nacional para una Alimentación Saludable, Justa y Sostenible, que está por publicarse.

Juan Gerardo Domínguez Carrasco

Invitación

Formación política

El Colectivo Morena Chilangos hace una atenta invitación al debate abierto Formación política: Imprescindible para la continuidad del proceso de transformación y cambio de régimen.

Hoy a las 18 horas en el Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, casi esquina con Felipe Carrillo Puerto, paralela a Miguel Ángel de Quevedo, colonia Villa Coyoacán.

Colectivo Morena Chilangos