E

l eje principal de la campaña partidista, empresarial, mediática e institucional emprendida en contra de las recientemente aprobadas reformas legales en materia comicial y en supuesta defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) reside en la afirmación de que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador está empeñado en destruirlo (Lorenzo Córdova, aún presidente de ese organismo, empleó recientemente el verbo destazar ), reducir drásticamente la confiabilidad de los mecanismos electorales y hasta afectar el manejo de las credenciales para votar expedidas por ese órgano autónomo. En tales asertos se anclan afirmaciones más disparatadas, como que el objetivo de la destrucción del INE sería asegurar el triunfo del partido en el gobierno en las elecciones del año entrante, o bien acabar con la democracia, o crear las condiciones para imponer una dictadura, dislates reiterados una y otra vez durante las movilizaciones opositoras del domingo pasado.