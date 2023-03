Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 28 de febrero de 2023, p. 24

Moscú. Un mundo sin Rusia no nos interesa. Si de verdad llega a plantearse la cuestión de la existencia misma de Rusia no se va a resolver en el frente ucranio, sino junto con la cuestión de la existencia de la civilización humana toda , advirtió ayer Dimitri Medvediev, subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia y estrecho colaborador del presidente Vladimir Putin.

La amenaza de usar las armas nucleares está contenida en Punto sin retorno , el artículo de opinión que publicó en el periódico Izvestia el también ex presidente y ex primer ministro de Rusia.

No es la primera vez que un alto funcionario ruso afirma que la guerra de Ucrania no puede terminar con la derrota de Rusia, pero Medvediev es el que con más frecuencia suele afirmar que el Kremlin no dudará en usar las armas nucleares, si no le queda otra opción.

Para Medvediev, quienes “convirtieron Ucrania en una especie de ‘anti-Rusia’ y quieren destruir nuestro país no van a conseguir que se repita el colapso de la Unión Soviética, aunque manden a una muerte segura a miles de personas”.

Sostiene que seguir llenando de armas al régimen de Kiev y poner obstáculos a iniciar negociaciones sólo conduce a una derrota completa para todos . Porque, según él, se produciría un apocalipsis, en que tendríamos que olvidarnos de la vida actual durante siglos, hasta que la radiación empiece a remitir en la ruinas humeantes .

La propuesta de China para la paz merece atención