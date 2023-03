Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 28 de febrero de 2023, p. a11

En medio de una lucha de poderes en la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el presidente Yon de Luisa prepara el final de su ciclo al frente del organismo, apartado de lo que sucede en selecciones nacionales. Con al menos dos meses por delante antes de que su salida se haga oficial en la Asamblea de Dueños, el directivo ha decidido hacerse a un lado de ceremonias y torneos relacionados con el Tricolor, en los que su presencia era una costumbre.

De Luisa no estuvo en la presentación de Diego Cocca como nuevo seleccionador mexicano y tampoco hizo el viaje al Premundial Sub-17 de Concacaf, celebrado en Guatemala, donde el equipo dirigido por Raúl Chabrand conquistó su quinto trofeo en el torneo clasificatorio, además del pase a la Copa de Perú 2023. En su lugar, con poca visibilidad y sin estridencias, quien lo hizo fue Jaime Ordiales, director deportivo de los representativos mexicanos.