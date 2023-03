“Hoy día uso la lucha libre para hacer esta propuesta de intervención en las escuelas al hablar de prevención de la violencia y acoso escolar. Pueden ver una embarradita de cuentacuentos, una plática y movimientos de lucha libre; no es teatro ni stand up de comedia. Con los chicos y las chicas hago un híbrido relacionado con la cultura, el deporte, el activismo y la educación”, relata el profesional del encuentro entre rudos y técnicos.

Me considero un sobreviviente de acoso escolar , reconoce el entrevistado de identidad anónima al recordar lo que vivió durante sus estudios de primaria y secundaria. Desde entonces soñaba de manera muy primitiva con algún día poder ir a las escuelas para decir a los niños: No se dejen si hay un pasado de lanza . Lo que no imaginó es que años después lo haría protegido con una máscara, con el alias de Tacubo Luchador.

Dice no ser bueno para recordar estadísticas, pero menciona que de acuerdo con la organización no gubernamental Bullying Sin Fronteras, en la encuesta de 2021 se habla de 180 mil casos graves en México y que al final de la pandemia hubo un aumento exponencial. Todo, en el contexto de un país donde de 2006 a 2022 había más de 100 mil personas desaparecidas, de todas edades y en todos los lugares , explica este personaje, claramente preparado sobre el tema y buen conversador, quien en su doble vida también es un experto comunicador.

El acoso escolar es una consecuencia. Como investigador de las ciencias sociales puedo ver que el tejido social ha sido lastimado en muchas áreas y, definitivamente, gangrena a los escolares en todos los niveles, ya sea en escuelas públicas o privadas; sólo cambian las formas, pero, ¿cuál es más cruda que otra? , inquiere con un dejo de frustración.

Claro, ¡sí!, soy luchador, me gusta pegar madrazos, hacer buenas llaves y reconocer orgullosamente la lucha libre como elemento cultural, deportivo y del espectáculo en México, que es toda una tradición a escala mundial , responde al preguntarle sobre su preocupación de hablar contra la violencia a través de un deporte de contacto corporal, y precisa enfático: Pero es una actividad regida por reglas; tiene sus espacios donde se practica y requiere disciplina, un conocimiento que pasa de los maestros a los alumnos, como asimilar un deporte, un oficio o un arte. Nada tiene que ver con una manera descontrolada e ilegal de ejercer la violencia. Me puedo echar un buen tiro con un compañero del gimnasio, arriba del ring damos todo, pero después nos vamos por un café.

Con la venia del Gallo Gasss

Su máscara es un diseño hecho con amor de muchas partes. Fue un trabajo en equipo en el que intervino hasta su hijo, entonces pequeño. Con la cresta roja de gallo, se inspira en los gorritos del polifacético Rubén Albarrán, vocalista del grupo Café Tacvba, y con la personalidad del Gallo Gasss, además de colores de la discografía de la chilanga banda.

Alguna vez Rubén le dijo al luchador: “No te vamos a cobrar derechos, ni izquierdos, por ser el Tacubo. Tú dale para adelante”. Eso afianzó su compromiso para llevar un mensaje y rendir un respetuoso homenaje a su banda favorita.

Expresa que en el planeta Tierra hay mucha gente que abandera una causa a través de personajes, es todo un movimiento donde hay superhéroes de la vida real. Pero un traje o una máscara no te hace. Puede crear empatía con la gente, mas no es todo .

Tacubo Luchador sabe que tiene una personalidad de colores brillantes, pero ha sabido mantener bajo control su personalidad pavorrealesca , así como aprendió a gestionar sus emociones, pues hay historias que lo han tirado. Sabe que debe transformar esto en ver cómo puede ayudar. Su sicólogo de cabecera, la meditación, la yoga y el deporte han sido sus herramientas para saberse en un mundo donde el dolor se abona en la no justicia.