Lo que me llama la atención es que también hay mucho público enmascarado. Cuando empezamos a tocar, las personas hacen las pantomimas de lucha libre, se avientan y hacen llaves; la verdad, desde el escenario nos la pasamos muy bien, pero no queremos que se pongan todos máscaras; ahora le toca a la nueva generación aportar nuevas cosas , puntualizó Crunchy.

“No somos la primera banda que usa máscaras en el escenario, ya lo había hecho antes Botellita de Jerez, y en la actualidad hay más grupos, como Sr. Bikini, Los Straitjackets, Los Elásticos y Machingon. En las tocadas, no es lo mismo que el público vea a músicos enmascarados en el escenario que a cuatro güeyes aburridos. Usamos máscaras para dar identidad a nuestro proyecto y que nos identifiquen como mexicanos.

Calles llenas de lucha

Para Dimon, de Ambystoma, la máscara y la lucha libre están vigentes. “Incluimos las máscaras a la imagen del grupo porque somos muy aficionados a la lucha libre y para compartir ese gusto con nuestros seguidores.

“Las máscaras que usamos las hacen los artesanos que confeccionan las de los luchadores profesionales. Las primeras nos la elaboró un cuate muy bueno llamado Rollin; su familia se ha dedicado a la fabricación desde hace tiempo, pero tenemos otras de Fernando Puentes.

Muchas veces llegamos a los lugares donde el público no nos conoce, se les hace raro vernos enmascarados, hasta nos han preguntado si somos Lost Acapulco o si tocamos surf , refirió Dimon.

La afición del saxofonista por la lucha libre se inició por su abuelo paterno, cuando juntos veían las funciones por la televisión; además, el músico maneja su propia agencia llamada Lucha Madre, que ofrece funciones en la Ciudad de México y promueve a luchadores emergentes.

“Estoy seguro de que en una caminata por las calles de la ciudad encuentras más de una referencia a la máscara y la lucha, ya sea en un cartel, un sticker, grafiti o playera; son cosas que en la ciudad están muy presentes. Pero me parece que no se ve mucha lucha como antes, además de que no han salido nuevos peleadores; pero hay, por ejemplo, una serie en Netflix y muchas marcas en comerciales que utilizan la máscara”, aseguró Dimon.