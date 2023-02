Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Lunes 27 de febrero de 2023, p. 34

Expertos en el combate al tráfico de armas instaron a los gobiernos de Estados Unidos y México, así como a la comunidad internacional a priorizar la prevención y control de los flujos de estos instrumentos letales que causan tanto daño humano .

Al referir que entre 2012 y 2021 dos de cada tres homicidios en México fueron cometidos con armas de fuego y casi la mitad de éstas fueron producidas en territorio estadunidense , pidieron no dar la espalda a las víctimas y llevar a cabo acciones inmediatas de largo plazo para lograr su protección y la reparación del daño integral .

Tras visitar el país, entre el 19 y el 25 de febrero, especialistas de Stop US Arms to Mexico, Change the Ref y Global Action on Gun Violence, entre otros, expusieron que se reunieron con colectivos y autoridades mexicanas y se dieron cuenta del contexto de suma violencia e identificaron que el crimen organizado se abastece de armas que en su mayoría vienen de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, también destacaron que las demandas que ha interpuesto México contra los fabricantes y distribuidores de arsenal de aquel país son de suma importancia para el combate al flujo y tráfico.