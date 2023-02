J

oe Biden es un católico confeso. Asiste regularmente a los oficios religiosos de su congregación y, como todo presidente de Estados Unidos, ha jurado a su cargo colocando su mano en la Biblia. Por eso, se puede decir que sabe de la carga moral negativa que tiene entre los suyos la palabra infierno . Es lo execrable por antonomasia; lo que hay que rechazar sin apelación. De lo que hay que huir en cada acto personal.

Y ese es el calificativo que ha decidido utilizar para rechazar los reclamos de libre comercio por parte de sus socios europeos. El 27 de enero de 2023, en una reunión con sindicatos en Springfield declaró: “Señoras y señores, estamos siendo criticados internacionalmente por centrarme demasiado en Estados Unidos. Al infierno con eso. La cadena de suministro va a comenzar aquí…, no termina con nosotros”. En la simpleza del párrafo, hay todo un programa de política económica. Claro, durante los últimos 40 años, bajo el lema de eficiencia , las cadenas de suministros de la producción de bienes se descentraron de las grandes potencias (excepto Alemania), para empezarse y prolongarse allí donde los salarios eran más bajos, los derechos laborales inexistentes y los impuestos mínimos. Esto llevó a que se mundializara los eslabones de las actividades productivas, convirtiendo a Estados Unidos y Europa en un gran supermercado de consumo final de productos elaborados en China, India, México, Singapur, Taiwán, etcétera. Fueron los años dorados del libre comercio y las ventajas comparativas .

Pero ahora esa ideología globalista se muestra decrepita y cansada; el crecimiento económico de las grandes potencias occidentales está en declive. Sus clases medias y laboriosas han visto por décadas estancados sus ingresos. La glotonería de su población sustentada en la importación de productos baratos ha entumecido su sistema productivo y ha permitido el ascenso de potencias orientales dispuestas a disputar el liderazgo mundial. Y, lo peor, el desafecto de sus electores con los relatos cosmopolitas se ha vuelto directamente proporcional a la grosera desigualdad que golpea sus bolsillos. El humor colectivo ha cambiado. El optimismo histórico ha dado paso al enojo, la decepción y la incertidumbre.

El fenómeno Trump y su banda de asaltantes de parlamentos fueron un síntoma que ha golpeado el orgullo de una nación que se creía la protectora universal de la democracia. Y Biden lo sabe perfectamente. Por eso la invocación al hogar de Satán, anteriormente reservada para condenar a comunistas y musulmanes radicales, ahora él la usa para defenderse de sus aliados globalifílicos. No es otro síntoma de senilidad. Es el proyecto de un nuevo modelo de organizar la economía.

A mediados de 2022, la administración Biden ha aprobado dos leyes contra la inflación y el cambio climático que moviliza 465 mil millones de dólares en subvenciones para la industria local. Se trata de las leyes Reduction Inflation Act (IRA) y la Chips and Cience Act (CHIPS), que subsidian, la primera, con 52 mil millones de dólares a los empresarios que instalen en suelo estadunidense fábricas de microprocesadores (FABS), y, la segunda, que subvenciona con 7 mil 500 dólares a cada comprador estadunidense de vehículos eléctricos fabricados en y con componentes hechos en ese país.

Debido a ello, en un artículo en Project Syndicate del 22 de diciembre, A. Kruger, ex ejecutiva en jefe del Banco Mundial, se lamentaba del ya inevitable colapso del sistema de comercio internacional por esta desatada guerra de impuestos y subvenciones; primero entre Estados Unidos y China, y ahora entre Estados Unidos y Europa. Y no es para menos, pues el 8 de diciembre de 2022 el representante de Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Adam Hodge, rechazó las conclusiones a las que llegó dicha institución en torno al reclamo de China contra las barreras arancelarias erigidas por el Estado norteamericano a sus exportaciones de aluminio y acero. Y el razonamiento fue inequívoco en cuanto a las premisas del nuevo tiempo: La administración Biden se compromete a resguardad la seguridad nacional de Estados Unidos al garantizar la viabilidad de largo plazo de nuestra industria del acero y el aluminio, y no tenemos la intención de eliminar los aranceles .