David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 27 de febrero de 2023, p. 3

Nueva York y Washington., Washington informó que estaría enviando un nosocomio flotante al puerto, mientras los hospitales continuaban instalando carpas a sus alrededores para colocar miles de pacientes, algunos de los cuales morían en los pasillos por falta de camas, las ambulancias no cesaban de pasar, enfermeras y personal de emergencias médicas estaban exhaustos, y los líderes ofrecían mensajes cruzados declarando que no era tan grave la cosa y continuarían engañando y fracasando en responder a la crisis que resultaría en miles de muertes innecesarias.

No era Haití, o un país africano, era Nueva York, la ciudad más rica del mundo, y primer epicentro de la pandemia de covid-19. El país que pavoneaba su avanzado sistema de salud se volvió epicentro mundial de la pandemia y durante un tiempo fue líder en casos de coronavirus. De hecho, en el primer año, Estados Unidos, con menos de 5 por ciento de la población mundial, tenía 25 por ciento de los casos y muertes por covid-19.

A tres años de la proclamación de la emergencia de salud pública más severa desde la llamada influenza española de 1918, las estadísticas ofrecen una visión unidimensional de la pandemia en Estados Unidos. Hasta la fecha, Estados Unidos tiene 103.3 millones de casos confirmados desde el inicio de la pandemia, con un total de un millón 119 mil muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Más estadunidenses murieron de covid que el total de los que murieron en todas las guerras de los siglos XX y XXI. Hubo días en que se registraron 3 mil muertes cada 24 horas –el equivalente de un11-S diario. Los indígenas, afroestadunidenses y latinos murieron de manera desproporcionada. Y hubo muchas más muertes excesivas en Estados Unidos que en los otros países avanzados del mundo.

Tal vez lo más devastador y la mayor condena al manejo de la pandemia es el hecho de que quizá casi la mitad de las muertes por covid fueron innecesarias . Una primera evaluación en la revista médica The Lancet calculó que 40 por ciento de las muertes en los primeros dos años de la pandemia eran evitables, una condena devastadora para el manejo de la crisis de salud por el gobierno de Donald Trump.

Detrás de esas cifras hay otras dimensiones, sobre todo del sufrimiento de diferentes sectores, con los más pobres y los inmigrantes como los más afectados, así como de heroísmo cotidiano y un supuesto retorno a la normalidad que de cierta manera busca ocultar, ignorar o dejar atrás las lecciones de la tragedia que se sigue viviendo.

Al centro de la historia de la pandemia no está sólo un virus. El doctor Eric Manheimer, quien fue el director médico del hospital público de Nueva York, Bellevue, autor de 12 pacientes (FCE, 2021) escribió en La Jornada en medio de la pandemia en 2020: “el proceso político y las prioridades determinan la tasa de mortalidad de la población… Es una decisión: no dar atención a la salud para todos, no aplicar normas de limpieza en alimentos, aire y agua mientras el planeta arde, observar cómo las zonas de pobreza y étnicas se alinean con las tasas de mortalidad más altas. Estas son decisiones deliberadas. No prepararse para la pandemia, aun cuando sabemos que vendrá, es una decisión” [https://www.jornada.com.mx/ultimas/ politica/2020/05/02/pandemia-y-mala-practica-politica-eric-manheimer-4200.html].

Manheimer, en una entrevista con La Jornada un año después, en 2021, comentó: “Esta pandemia fue como rayos X de la sociedad… la contingencia sanitaria global evidenció todas la grietas de una sociedad, sobre todo de los más vulnerables”.