U

na semana convulsa en extremo vivió el futbol mexicano. Yon de Luisa no ejerce más como presidente de la Federación Mexicana de Futbol, aunque en el papel ostentará el cargo hasta mayo. En cambio, el mandamás de facto (¡fuera máscaras!) es Alejandro Irarragorri, quien, a su vez, protege con gran celo los intereses de las televisoras, en especial de Televisa, la dueña del balón. Ambas son sus socias, la de Periférico es codueña del Atlas, y con la de Chapultepec fluye abundante compra-venta de jugadores.

Yon de Luisa, despojado de todo poder para tomar decisiones tras el rotundo fracaso de su gestión, cuyo punto más oscuro fue Qatar, el miércoles decidió no mantenerse más como mero figurín. De inmediato tuvo sentido su ausencia en la presentación de Diego Cocca al frente del Tri, así como la reciente conferencia de Irarragorri, donde el titular de Orlegi rezó su credo: odas a la multipropiedad y al no descenso. Y como al Pinocho de Guillermo del Toro, le creció un árbol en la nariz cuando dijo: No impuse a Cocca .

Lo de yon de Luisa fue muestra de honor a medias. Lo congruente hubiera sido dimitir al término de la Copa del Mundo evitándose los jalones de orejas y coscorrones que recibió en diversos foros televisivos, los cuales resultaron mucho más divertidos que los partidos del Tri en Doha. También, por dignidad, debió renunciar al cargo de miembro de los consejos de FIFA y Concacaf; no obstante, aún tiene ánimo para servir al patrón, sobre todo en el comité organizador del Mundial 2026.

Otro que se despojó de la careta fue Ricardo Salinas Pliego. Personaje que rechaza la liga femenil (la considera un fardo) y de múltiples fracasos en el futbol, aunque habla como si fuera al revés. Obsesionado en hacerle contrapeso al América de Televisa, lo intentó sin éxito con el Veracruz, Morelia, Atlas, Jaguares, entre otros, y ahora Mazatlán... nomás no pudo. Con Monarcas consiguió un título, pero la gente no iba al estadio y movió la franquicia a Sinaloa, sin lograr el éxito de taquilla que soñó.