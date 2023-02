Y de eso se trata la marcha y su larga lista de no se toca : alforjas llenas e impunidad para impresentables como Lorenzo, la banda de la vanguardia y todo lo que representan.

Bien lo dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López: los trasnochados, como no quieren que se hable de la culpabilidad de Genaro García Luna y la responsabilidad de Felipe Calderón y sus ligas con el crimen organizado ya se inventaron una marcha dizque para defender al Instituto Nacional Electoral , aunque, dijo, afortunadamente, el próximo abril Lorenzo Córdova dejará de ser el consejero presidente del INE, pero se va con las alforjas llenas de dinero .

a escandalosa corrupción (FGR dixit) de Rosario Robles y la multimillonaria estafa maestra en el sexenio de Enrique Peña Nieto se sumó a las múltiples causas defendidas por muchos de los participantes en la marcha dominical –la mayoría de ellos sin la menor idea del porqué de su presencia–, en la que el estribillo central fue nuestros intereses no se tocan .

Pero, con total cara dura, Rosario Robles habla de venganza en su contra en referencia a su estancia en la cárcel, a sabiendas que esconder bajo el colchón alrededor de 5 mil millones de pesos no resulta nada fácil. Tan no lo es que sobre la ex titular peñanietista de Desarrollo Social pesan una orden de captura por delincuencia organizada y lavado de dinero.

La FGR es clara: todas las pruebas acumuladas en el juicio señalan, con absoluta claridad, la responsabilidad penal correspondiente, y el hecho de que el juez Omar Paredes Gorostieta, en funciones de juez de control, haya sobreseído en forma total y con sentencia absolutoria, a favor de Rosario Robles es un acto de injusticia inaudito que por carecer de fundamento obliga a esta institución a iniciar un procedimiento penal inmediato .

Y algo más: que el citado juez haya sobreseído el caso de Rosario Robles es algo absurdo e inaceptable , pues su decisión no está sustentada ni fundamentada en los hechos, las leyes ni las pruebas .

Así, el citado juez (junto con los magistrados que descongelaron las cuentas bancarias de, por ejemplo, el torturador Luis Cárdenas Palomino y de la esposa de Genaro García Luna, y, por si fuera poco, justo el día de su condena en Nueva York) no saldrá impune, pues la FGR anunció que apelará su decisión sobre el caso Robles, pues no se puede omitir su responsabilidad de perseguir la comisión de un presunto delito contra la administración de justicia . Además, la afectación al patrimonio nacional ha quedado evidenciada .

Eso sí, para los marchistas Rosario y tantas otras lacras de la vida política nacional, como los esperpentos que ayer encabezaron la manifestación, no se tocan por ser modelos a seguir .

Ayer apareció gigantesca tremenda manta en el Zócalo con el logotipo del Partido Acción Nacional y como parte de él la imagen del ex secretario calderonista de Seguridad Pública con la leyenda García Luna no se toca .

