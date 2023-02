Q

ue la turbulencia política que existe actualmente por la sucesión presidencial no oculte algunos datos sobresalientes de la economía. 1.- El dólar sigue cotizándose por debajo de 19 pesos. 2.- En la primera quincena de febrero de 2023 la inflación se desaceleró de 7.91% a 7.76%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 3.- La economía creció 3.1% en 2022. Con ello, se recuperó por completo de las caídas reportadas en 2019 y 2020, respectivamente. Mientras tanto, la economía de Estados Unidos se contrajo de 5.9 por ciento en 2021 a 2.1, valga la comparación. Eso no quiere decir que vivimos en jauja, obviamente. Todavía no se siente en el bolsillo de las familias la baja de la inflación. En la primera quincena de febrero los productos que más se encarecieron fueron el huevo, el gas doméstico, el pollo, las loncherías, fondas, torterías y taquerías, las colegiaturas de universidades y los automóviles. Por el contrario, las principales bajas se registraron en el jitomate, el chile serrano, la calabacita y la electricidad. No estamos en jauja. Y el Banco de México probablemente volverá a aumentar la tasa de interés para combatir la carestía… y seguirá siendo imposible, o casi, comprar algo a crédito.

La sombra

Concurrió mucha gente, igual número o un poco más que a la manifestación del 13 de noviembre. Sin embargo, el reciente fallo del gobierno de Estados Unidos que declaró culpable por cinco cargos criminales ligados al narcotráfico a Genaro García Luna, superpolicía de los ex presidentes panistas Fox y Calderón, es una mancha y ensució a su segunda manifestación. En uno de los edificios que circundó al Zócalo capitalino se desplegó una gigantesca manta con el logotipo del PAN y la imagen de García Luna con la leyenda #GarcíaLunaNoSeToca. Algunos organizadores intentaron quitarla a jalones y quedó hecha girones. Causó desconcierto. Imágenes similares aparecieron en postes y paredes en las calles cercanas. En redes sociales se hizo notar la ausencia de algunos personajes: el propio García Luna, Cabeza de Vaca, Lorenzo, Calderón, Christian von Roehrich, Cárdenas Palomino, Caro Quintero y otros. Los simpatizantes de la 4T comentaron que la marcha fue un testimonio de la libertad de expresión que priva hoy en el país. Nótese que con la promoción que les regaló el presidente López Obrador en la mañanera debieron abarrotar desde El Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, no lo consiguieron, no tienen pueblo.