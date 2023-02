Ap, Sputnik, Afp, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 27 de febrero de 2023, p. 25

Tallin. El presidente Vladimir Putin afirmó ayer que Rusia no tiene más remedio que tener en cuenta las capaci-dades nucleares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), mientras esa alianza siga deseando la derrota de Moscú.

Como ha hecho en repetidas ocasiones desde que sus fuerzas invadieron Ucrania, el jefe de Estado afirmó que la Federación Rusa se enfrenta a una amenaza existencial porque, en su opinión, los miembros de la OTAN buscan la derrota estratégica del país.

Cuando todos los países líderes de la OTAN han declarado que su principal objetivo es infligirnos una derrota estratégica... ¿cómo podemos ignorar sus capacidades nucleares en estas condiciones? , declaró en una entrevista con el canal Rossiya-1, difundida dos días después del primer aniversario del comienzo de la invasión de Ucrania.

El principal objetivo de Putin al invadir Ucrania hace un año era reducir lo que él percibía como amenazas a la seguridad para su propio país , y en ocasiones lo ha utilizado como respaldo al amago de utilizar armas atómicas.

El mandatario acusó también a la alianza de participar directamente en el conflicto al entregar arsenal a Kiev, y calificó el enfrentamiento con Occidente como una “batalla existencial por la supervivencia del pueblo ruso.

Están enviando a Ucrania decenas de miles de millones de dólares. Esto realmente es participación , señaló el líder del Kremlin, quien consideró que los gobiernos occidentales tienen “un solo propósito: disolver la antigua Unión Soviética y su parte principal, la Federación Rusa.

Ni siquiera sé si un grupo étnico como el pueblo ruso podrá sobrevivir en la forma en que existe hoy , afirmó Putin, al asegurar que los planes de Occidente se habían plasmado en papel, aunque no especificó dónde.

Indicó que retraerse del New START (tratado de desarme nuclear) se debía a la necesidad de garantizar la seguridad, la estabilidad estratégica de Rusia.

Putin anunció el martes pasado la suspensión de la participación de Rusia en el tratado de 2010, al afirmar que su país no puede aceptar la supervisión estadunidense de sus instalaciones atómicas en virtud del pacto mientras Washington y sus aliados de la OTAN buscan la derrota rusa en Ucrania. Recalcó que Moscú no se retiraba del pacto por completo, y el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso aseguró que el país respetaría los límites que impone el acuerdo sobre armas nucleares y seguiría notificando a Estados Unidos los lanzamientos de prueba de misiles balísticos.

El mandatario declaró que aunque los países de la OTAN no son parte del convenio, se convirtieron en parte de las discusiones sobre el tema , a lo que Moscú no se opone, especialmente porque no puede ignorar las capacidades nucleares de la alianza militar, como Reino Unido o Francia.

Reiteró su llamado a alcanzar un mundo multipolar y afirmó que no tenía ninguna duda de que finalmente ocurriría.

Ahora que los intentos (de Estados Unidos) de reconfigurar el mundo a su semejanza tras la caída de la Unión Soviética condujeron a esta situación, estamos obligados a reaccionar , aseguró.

El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, refirió que el avance de sus tropas rusas en territorio ucranio depende del tipo de armamento que suministren Estados Unidos y sus aliados a Kiev.