Según el ordenamiento, el gobierno de Baja California cancela-rá la entrega de nuevos permisos de taxis, no renovará los existentes ni autorizará que se les hagan modificaciones.

Ellos cuentan con su concesión, y eso no va a cambiar. Pero sí debemos dirigir el transporte adonde las y los ciudadanos lo necesitan. Mientras el bulevar Agua Caliente está saturado de unidades peleándose el pasaje, hay muchas zonas de la ciudad donde el transporte es escaso. Necesitamos trabajar en esa nivelación , se acotó en el boletín.

En un comunicado, el director del Instituto de Movilidad Sustentable de la entidad, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, informó que esto no significa que los concesionarios estén en riesgo de perder sus permisos, ni sus derechos.

La medida, que afecta a más de mil trabajadores del volante, propició un mitin de rechazo encabezado por dirigentes sindicales y al que se sumó el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien realizó una gira de proselitismo en apoyo a su candidatura presidencial.

Los dirigentes Joaquín Baltazar Sanabria y Víctor Manuel Sánchez González, representantes sindicales de los conductores de más de 400 taxis, aprovecharon la presencia del legislador para solicitarle apoyo a su causa.

Fernández Noroña, quien no ocultaba su satisfacción ante la consigna AMLO (Andrés Manuel López Obrador), Presidente, Noroña es el siguiente , comprometió su apoyo para hacer llegar la posición de los taxistas a la gobernadora Ávila Olmeda y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Unos 200 taxis rojos fueron estacionados para ocupar la vialidad a lo ancho, en el bulevar Aguacaliente frente al Auditorio Municipal, bloqueando el paso completamente.