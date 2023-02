El gobernador no conoce o no hay quien le diga que no hay el agua que se quiere llevar, el estiaje va de febrero a mayo, no hay esa cantidad de líquido y qué van a dejar . Indicó que hay cultivos agrícolas que requieren el recurso hídrico, como lo son 30 mil hectáreas de caña de azúcar.

Rubio Cano señaló que ahí ya hay una alta contaminación y desde que en el sexenio pasado se planeó el proyecto Monterrey VI se advirtió de esa situación.

Cuando a la presa Guerrero, ubicada en Tamaulipas, entre el agua del río Pánuco van a convertir en una cloaca ese embalse, echarán a perder la vida de los campesinos y las actividades agropecuarias y turísticas; van a echar a perder estuarios de camarón de la Laguna Madre .

Se preguntó: ¿a quién se le ocurre traer agua sucia y que sea un paso intermedio para llevarla a Monterrey . Añadió que se trata de un proyecto muerto desde el punto de vista ambiental, destruirá la vida de 5 millones de personas que viven del río Pánuco al disminuir aún más el afluente.

Desde el año pasado, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, advirtió de este proyecto de trasvasar el agua del Pánuco para la cuenca norte de Tamaulipas con el supuesto de encarar las necesidades de la producción agrícola, la capacidad industrial de las ciudades fronterizas y la cuota hídrica con los Estados Unidos .

Señaló que hay caudales de los ríos tributarios del río Pánuco y no se consideran las afectaciones ambientales a la cuenca hidrológica en las que viven cientos de especies animales y vegetales, ni de las afectaciones humanas que de por si los más de 4 millones de habitantes de cientos de poblaciones urbanas, rurales y comunidades indígenas resienten cada vez más la grave escasez del líquido.