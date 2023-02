Ap

Periódico La Jornada

Lunes 27 de febrero de 2023, p. 3

Barcelona. El Barcelona no encontró consuelo en la Liga española tras un nuevo naufragio europeo y fue superado 1-0 por el Almería, con gol de El Bilal Toure a los 24 minutos.

El atacante culminó un contra-golpe con un remate alto, que pegó en el poste antes de meterse a la portería. El Barça echó por la borda la oportunidad de ampliar a 10 puntos su ventaja desde la cima sobre el escolta Real Madrid, que el sábado no pasó del empate 1-1 en casa ante el Atlético.

Era un día para dar un paso im-portante en la Liga , se lamentó el técnico azulgrana Xavi Hernández. No tenemos excusa, no hemos mos-trado ganas de jugar, es lo que más me preocupa. Perdimos una oportunidad de oro .

Almería celebró la primera victoria ante el conjunto catalán en su historia, duelo al cual llegó con el antecedente de haber permitido seis tantos del Girona en una dolorosa derrota por 6-2.

Luego de ver rota una racha de 13 jornadas sin descalabro, que incluyó 12 triunfos, los azulgranas mantienen el liderato con 59 unidades, siete por encima de los merengues.

En otros resultados, el Girona derrotó 3-2 al Athletic Club, Celta de Vigo hizo lo propio 3-0 ante el Valladolid y el Osasuna 3-2 al Sevilla.