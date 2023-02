R

esuenan los estertores de una derrota de Biden, más que de su desechable comediante jázaro (https://amzn.to/2MR0PfM) Zelenski, en tres multimedia. Heraldos del Deep State: 1) Bloomberg, el más globalista de la vía láctea, titula “Cómo la táctica (sic) ‘choque y asombro’ fracasa en frenar a Rusia” (https://bloom.bg/3YYrE2L); 2) The Washington Post, portavoz de la CIA (https://wapo.st/3kyfyyd), y 3) The New York Times (https://nyti.ms/3kryv5O). ¡Ya ni TASS, Sputnik y Russia Today llegaron tan lejos!

Fuera de los omnipotentes multimedia de Gran Bretaña y sus despistados aldeanos tropicales, quienes saben en materia militar juzgan que Ucrania es un caso perdido desde septiembre del año pasado –entre ellos el icónico investigador Seymour Hersh (SH; https://bit.ly/3YeVD5v)–.

El mensaje en Twitter de su nuevo dueño, Elon Musk –hoy segundo hombre más rico del mundo desplazado por el propietario de Louis Vuitton (https://bit.ly/3ItOzfd)– acerca de que nadie está empujando esta guerra más que Nuland (https://bit.ly/3Z0iBOC), ha causado conmoción hermenéutica en Russia Today (https://bit.ly/3ITqqjR) y Sputnik. Coleen Rowley, anterior agente especial de la FBI, imputó que toda la fauna de neoconservadores straussianos, en su mayoría jázaros –donde brilla intensamente Victoria Nuland (VN)– incita a un armagedón nuclear (https://bit.ly/3ItWiKr).

Nada nuevo: el célebre SH señaló a la tríada jázara de Jake Sullivan (JS), asesor de Seguridad Nacional; Antony Blinken (AB), secretario del Departamento de Estado, y a VN, subsecretaria de Estado, de haber ordenado el sabotaje del gasoducto ruso-alemán NordStream 1&2 (https://bit.ly/3Y1uxhM).

El excelso portal pacifista Anti-War.com expuso el belicoso discurso de VN ante el Carnegie Endowment for International Peace (https://bit.ly/3koeDAx), quien anda desesperada ante su probable derrota en Ucrania, donde apostó sus últimas cartas, al definir que apoyaba bombardear a Crimea como objetivo legítimo (https://bit.ly/3Iwt4KU).

Ante la inminente derrota de Zelenski, sus correligionarios de la tríada jázara JS/AB/VN se fracturan: una semana antes, nada menos que AB, había confesado que el intento de capturar Crimea por Ucrania –¡como si fuera tan sencillo!– equivaldría a cruzar una ”línea roja” de Rusia (https://politi.co/3KD0ha6). Tan es así que el demencial bombardeo del 8 de octubre pasado del puente que conecta Crimea a Rusia provocó el inicio de los demoledores bombardeos de Moscú a la infraestructura de energía de Kiev.